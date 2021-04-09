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Video: Холостяк 11 сезон випуск 6 частина 2 від 09.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 6 випуск від 09 квітня 2021 частина 2 - Побачення з Анею, Юлею «Зайкою» та Дашею. Холостяк 6 ефір від 09.04.2021
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У 2 частині реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 нарешті відбулося індивідуальне побачення з Анею. Дівчина через хворобу два тижні перебувала в ізоляції і мала можливість поспілкуватися з холостяком тільки онлайн. Після з довгоочікуваної особистої зустрічі Михайло зізнався, що це було найкрутіше побачення на проєкті. Що ж такого на ньому відбулося? Дивіться в 6 випуску реаліті Холостяк 2021.

Михайло запросив Юлю «Зайку» і Дашу на групове побачення, на якому вони взяли урок акторської майстерності. Однак все пішло трохи не за планом, і Юля з Мішею почали з’ясовувати стосунки просто при Даші. Подробиці цієї зустрічі дивіться у 2 частині проєкту Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск 3 частина від 09.04.2021

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