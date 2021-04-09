Во 2 части реалити Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021 наконец-то состоялось индивидуальное свидание с Аней. Девушка из-за болезни две недели находилась в изоляции и имела возможность пообщаться с холостяком только онлайн. После их долгожданной личной встречи Михаил признался, что это было самое крутое свидание на проекте. Что же такого на нем произошло? Смотрите в 6 выпуске реалити Холостяк 2021.

Михаил пригласил Юлю «Зайку» и Дашу на групповое свидание , на котором они взяли урок актерского мастерства. Однако все пошло немного не по плану, и Юля с Мишей стали выяснять отношения прямо при Даше. Подробности этой встречи смотрите во 2 части проекта Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 6 выпуск 3 часть от 09.04.2020