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Video: Холостяк 11 сезон випуск 6 частина 1 від 09.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 6 випуск від 09 квітня 2021 частина 1 - Побачення з Розалі, Джессікою, Катею та Лізою. Холостяк 6 ефір від 09.04.2021
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У 1 частині реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 всі учасниці проєкту, а також Михайло Заливако і Григорій Решетник, вирушили до притулку для диких тварин. На цій зустрічі дівчата змогли не тільки поспілкуватися з холостяком, але і зробити благородну справу. Кожна учасниця опублікувала пост в соціальних мережах про те, як важливо добре поводитися з тваринами.

Групове побачення з Розалі, Джессікою, Катею і Лізою перетворилося на відверту фотосесію, яка розповідає про те, як надавати першу медичну допомогу. На цьому побаченні Михайло поцілувався з однією з дівчат на очах в інших учасниць. Хто ж ця щасливиця? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021

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