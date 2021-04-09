У 1 частині реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 всі учасниці проєкту, а також Михайло Заливако і Григорій Решетник, вирушили до притулку для диких тварин. На цій зустрічі дівчата змогли не тільки поспілкуватися з холостяком, але і зробити благородну справу. Кожна учасниця опублікувала пост в соціальних мережах про те, як важливо добре поводитися з тваринами.

Групове побачення з Розалі, Джессікою, Катею і Лізою перетворилося на відверту фотосесію, яка розповідає про те, як надавати першу медичну допомогу. На цьому побаченні Михайло поцілувався з однією з дівчат на очах в інших учасниць. Хто ж ця щасливиця? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск від 09.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 6 випуск 2 частина від 09.04.2021