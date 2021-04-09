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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 6 часть 1 от 09.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 6 выпуск от 09 апреля 2021 часть 1 - Свидание с Розали, Джессикой, Катей и Лизой. Холостяк 6 эфир от 09.04.2021
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В 1 части реалити Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021 все участницы проекта, а также Михаил Заливако и Григорий Решетник, отправились в приют для диких животных. На этой встрече девушки смогли не только пообщаться с холостяком, но и сделать благородное дело. Каждая участница опубликовала пост в социальных сетях о том, как важно хорошо обращаться с животными.

Групповое свидание с Розали, Джессикой, Катей и Лизой превратилось в откровенную фотосессию, рассказывающую о том, как оказывать первую медицинскую помощь. На этом свидании Михаил поцеловался с одной из девушек на глазах у остальных участниц. Кто же эта счастливица? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 11 сезон 6 выпуск от 09.04.2021 на сайте СТБ.

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