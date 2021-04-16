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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 7 часть 1 от 16.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 7 выпуск от 16 апреля 2021 часть 1 - Свидание с Розали и Юлей. Холостяк 7 эфир от 16.04.2021
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Смотрите онлайн 1 часть романтического реалити Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021. Первой на индивидуальное свидание отправилась Розали, у которой к тому же был день рождения. В реалити Холостяк 2021 Розали с Михаилом поехали на безлюдный пляж, где наконец-то смогли побыть наедине.

И пока пара отдыхала на побережье, Григорий Решетник предложил оставшимся в отеле девушкам сыграть в шашки. Самым слабым игроком стала Юля «Зайка», которую Григорий лишил права поехать на групповое свидание с холостяком и Аней. Вместо себя девушка отправила Джессику, но понравится ли Михаилу то, что Юля так легко отдала свой шанс провести с ним время? Это вы узнаете в реалити Холостяк 11 сезон 7 выпуск от 16.04.2021 на сайте СТБ.

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