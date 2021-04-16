Дивіться онлайн 1 частину романтичного реаліті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021. Першою на індивідуальне побачення вирушила Розалі, у якої до того ж був день народження. У реаліті Холостяк 2021 Розалі з Михайлом поїхали на безлюдний пляж, де нарешті змогли побути наодинці.

І поки пара відпочивала на узбережжі, Григорій Решетник запропонував дівчатам, що залишилися в готелі, зіграти в шашки. Найслабшим гравцем стала Юля «Зайка», яку Григорій позбавив права поїхати на групове побачення з холостяком і Анею. Замість себе дівчина відправила Джессіку, але чи сподобається Михайлу те, що Юля так легко віддала свій шанс провести з ним час? Це ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 7 випуск від 16.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 7 випуск 2 частина від 16.04.2021