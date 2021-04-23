Ви дивитесь 2 частину проєкту Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 на сайті СТБ. Минулого тижня після одного з конкурсів Григорія Решетника Розалі отримала бонус – екстремальне побачення з холостяком. У 8 випуску Михайло Заливако виконав мрію дівчини, проте досить швидко пішов з побачення. У проєкті Холостяк 2021 головний герой вирушив у готель, де живуть учасниці, і забрав на побачення Аню. Дівчина була ображена на Михайла після того, як він на її очах цілувався з Джессікою, і холостяк хотів вибачитися за це. Після відвертої розмови Аня і Михайло вийшли на прогулянку і спробували втекти від знімальної групи. Біля великого і красивого дерева молоді люди перестали стримувати свої почуття і кинулися в обійми одне одного. Дивіться чуттєве побачення Ані та Михайла в реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск 3 частина від 23.04.2021