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Video: Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 2 від 23.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 8 випуск від 23 квітня 2021 частина 2 - Побачення з Розалі та Анею. Холостяк 8 ефір від 23.04.2021
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Ви дивитесь 2 частину проєкту Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 на сайті СТБ. Минулого тижня після одного з конкурсів Григорія Решетника Розалі отримала бонус – екстремальне побачення з холостяком. У 8 випуску Михайло Заливако виконав мрію дівчини, проте досить швидко пішов з побачення. У проєкті Холостяк 2021 головний герой вирушив у готель, де живуть учасниці, і забрав на побачення Аню. Дівчина була ображена на Михайла після того, як він на її очах цілувався з Джессікою, і холостяк хотів вибачитися за це. Після відвертої розмови Аня і Михайло вийшли на прогулянку і спробували втекти від знімальної групи. Біля великого і красивого дерева молоді люди перестали стримувати свої почуття і кинулися в обійми одне одного. Дивіться чуттєве побачення Ані та Михайла в реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск 3 частина від 23.04.2021

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