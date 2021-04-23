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Video: Холостяк 11 сезон выпуск 8 часть 2 от 23.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 8 выпуск от 23 апреля 2021 часть 2 - Свидание с Розали и Аней. Холостяк 8 эфир от 23.04.2021
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Вы смотрите 2 часть проекта Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 на сайте СТБ. На прошлой неделе после одного из конкурсов Григория Решетника Розали получила бонус – экстремальное свидание с холостяком. В 8 выпуске Михаил Заливако исполнил мечту девушки, однако довольно быстро ушел со свидания. В проекте Холостяк 2021 главный герой отправился в отель, где живут участницы, и забрал на свидание Аню. Девушка была обижена на Михаила после того, как он на ее глазах целовался с Джессикой, и холостяк хотел извиниться за это. После откровенного разговора Аня и Михаил вышли на прогулку и попытались сбежать от съемочной группы. Возле большого и красивого дерева молодые люди перестали сдерживать свои чувства и кинулись в объятия друг друга. Смотрите чувственное свидание Ани и Миши в реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021.

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