Вы смотрите 2 часть проекта Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 на сайте СТБ. На прошлой неделе после одного из конкурсов Григория Решетника Розали получила бонус – экстремальное свидание с холостяком. В 8 выпуске Михаил Заливако исполнил мечту девушки, однако довольно быстро ушел со свидания. В проекте Холостяк 2021 главный герой отправился в отель, где живут участницы, и забрал на свидание Аню. Девушка была обижена на Михаила после того, как он на ее глазах целовался с Джессикой, и холостяк хотел извиниться за это. После откровенного разговора Аня и Михаил вышли на прогулку и попытались сбежать от съемочной группы. Возле большого и красивого дерева молодые люди перестали сдерживать свои чувства и кинулись в объятия друг друга. Смотрите чувственное свидание Ани и Миши в реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 8 выпуск 3 часть от 23.04.2021