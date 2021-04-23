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Video: Холостяк 11 сезон випуск 8 частина 1 від 23.04.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 8 випуск від 23 квітня 2021 частина 1 - Побачення з Дашею та Юлею «Зайкою». Холостяк 8 ефір від 23.04.2021
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Дивіться онлайн 1 частину романтичного реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021 на сайті СТБ. Минулої церемонії троянд у Даші практично трапився нервовий зрив – дівчина була впевнена, що залишить проєкт після сьомого тижня. Але учасниця не тільки залишилася в реаліті, а й отримала запрошення на індивідуальне побачення. Щоб побачити, як Даша і Михайло провели час в пустелі, дивіться реаліті Холостяк 2021.

Юля «Зайка», яка вже давно не була на особистій зустрічі з Михайлом, нарешті дочекалася індивідуального побачення. Пара провела час в СПА і дуже пристрасно цілувалася. Чим же закінчилося одне з найсексуальніших побачень проєкту? Дізнаєтеся в 1 частини реаліті Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск від 23.04.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 8 випуск 2 частина від 23.04.2021

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