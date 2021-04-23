Смотрите онлайн 1 часть романтического реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021 на сайте СТБ. На прошлой церемонии роз у Даши практически случился нервный срыв – девушка была уверена, что покинет проект после седьмой недели. Но участница не только осталась в реалити, но и получила приглашение на индивидуальное свидание. Чтобы увидеть, как Даша и Михаил провели время в пустыне, смотрите реалити Холостяк 2021.

Юля «Зайка», которая уже давно не была на личной встрече с Михаилом, наконец-то дождалась индивидуального свидания. Пара провела время в СПА и очень страстно целовалась. Чем же закончилось одно из самых сексуальных свиданий проекта? Узнаете в 1 части реалити Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 8 выпуск от 23.04.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 8 выпуск 2 часть от 23.04.2021