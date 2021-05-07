Ви дивитеся церемонію троянд в проєкті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021, в якому Михайло Заливако попрощається з однією з учасниць реаліті. У відеозверненні Даша сказала, що хотіла б повідомити холостяку щось дуже важливе. Михайло не став довго чекати та покликав дівчину на тет-а-тет просто під час церемонії. Чи наважилася Даша сказати, що такого вона приховувала від Михайла? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостяк 2021.

Після зустрічі з сім’ями та друзями учасниць Михайло ще більше перейнявся симпатією до кожної дівчини. І саме тому вибрати ту, яка залишить проєкт цього тижня, буде в рази складніше. Аня, Джессіка, Даша і Розалі – хто ж з них пішла з реаліті? Дізнаєтеся просто зараз на церемонії троянд в романтичному проєкті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021