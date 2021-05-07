Вы смотрите церемонию роз в проекте Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021, в котором Михаил Заливако попрощается с одной из участниц реалити. В видеообращении Даша сказала, что хотела бы сообщить холостяку что-то очень важное. Михаил не стал долго ждать и позвал девушку на тет-а-тет прямо во время церемонии. Осмелилась ли Даша сказать, что такого она скрывала от Миши? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 2021.

После встречи с семьями и друзьями участниц Михаил еще больше проникся симпатией к каждой девушке. И именно поэтому выбрать ту, которая покинет проект на этой неделе, будет в разы сложнее. Аня, Джессика, Даша и Розали – кто же из них ушла из реалити? Узнаете прямо сейчас на церемонии роз в романтическом проекте Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021