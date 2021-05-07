Ви дивитесь романтичне реаліті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021 на сайті СТБ. Михайло Заливако вирушив в рідні міста учасниць, щоб познайомитися з сім’ями дівчат і пізнати їх трохи краще.

Батьки та сестри Даші прийняли холостяка з розпростертими обіймами, а сім’я Ані виявилася такою ж приязною і позитивною, як і сама дівчина. У проєкті Холостяк 2021 Розалі влаштувала для Михайла квест по її улюблених місцях в Харкові і навіть привела його в той клуб, де вони познайомилися п’ять років тому. А у батьків Джессіки холостяк запитав те, що його давно турбувало, – чому мама і тато не взяли маленьку Джессіку з собою, коли поїхали на заробітки? Відповідь на це запитання, а також ім’я тієї учасниці, яка залишила проєкт цього тижня, ви дізнаєтеся в реаліті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021 на сайті СТБ.

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