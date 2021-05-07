Вы смотрите 2 часть реалити Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021, в которой Михаил Заливако и Аня поехали на мастер-класс к Евгению Клопотенко. Во время приготовления блюд Евгений в шутку спросил у пары, кто в их отношениях главный, и этот вопрос поставил Мишу и Аню в тупик. Девушка ранее признавалась холостяку, что хочет стать нежнее и покладистее, чтобы перестать командовать своим партнером. Но неужели Аня изменила свое мнение?

В проекте Холостяк 2021 Михаил Заливако отправился в Харьков – город, в котором прошли студенческие годы Розали. Девушка решила устроить Мише квест по тем местам, которые дороги сердцу участницы. А в конце свидания Розали и Миша продолжили писать историю жизни девушки, которую начали в жаркой пустыне. Чтобы узнать, закончилась ли эта история хэппи-эндом, смотрите реалити Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 10 выпуск 3 часть от 07.05.2021