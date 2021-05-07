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Video: Холостяк 11 сезон випуск 10 частина 2 від 07.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 10 випуск від 07 травня 2021 частина 2 - Побачення з Анею та Розалі. Холостяк 10 ефір від 07.05.2021
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Ви дивитеся 2 частину реаліті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021, в якій Михайло Заливако та Аня поїхали на майстер-клас до Євгена Клопотенка. Під час приготування страв Євген жартома запитав у пари, хто в їхніх стосунках головний, і це запитання поставило Мішу та Аню в глухий кут. Дівчина раніше зізнавалася холостяку, що хоче стати ніжнішою і прихильнішою, щоб припинити командувати своїм партнером. Але невже Аня змінила свою думку?

У проєкті Холостяк 2021 Михайло Заливако вирушив до Харкова – міста, в якому пройшли студентські роки Розалі. Дівчина вирішила влаштувати Михайлу квест по тих місцях, які дорогі серцю учасниці. А в кінці побачення Розалі та Міша продовжили писати історію життя дівчини, яку почали в спекотній пустелі. Щоб дізнатися, чи закінчилася ця історія хепі-ендом, дивіться реаліті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 10 випуск 3 частина від 07.05.2021

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