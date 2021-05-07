Смотрите онлайн 1 часть реалити Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021 на сайте СТБ. Даша пригласила Михаила в Днепр, где сразу же провела для него мастер-класс по стретчингу. После сексуальной тренировки пара отправилась на встречу с семьей девушки, члены которой рассказали о Даше много нового. Мама Даши даже предупредила Мишу, что у участницы есть один большой недостаток. Что же это? Узнаете в проекте Холостяк 2021.

С Джессикой Михаил отправился в Мукачево, где в первую очередь девушка познакомила Мишу со своими подругами. После этого пара решила искупаться в горячих бассейнах, где смогла полностью отдаться своим чувствам. Жаркое свидание Михаила и Джессики смотрите в реалити Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 10 выпуск от 07.05.2021

Смотреть онлайн Холостяк 11 сезон 10 выпуск 2 часть от 07.05.2021