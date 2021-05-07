Дивіться онлайн 1 частину реаліті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021 на сайті СТБ. Даша запросила Михайла в Дніпро, де відразу ж провела для нього майстер-клас зі стретчингу. Після сексуального тренування пара вирушила на зустріч з родиною дівчини, члени якої розповіли про Дашу багато нового. Мама Даші навіть попередила Михайла, що в учасниці є один великий недолік. Що ж це таке? Дізнаєтеся в проєкті Холостяк 2021.

З Джессікою Михайло вирушив в Мукачево, де в першу чергу дівчина познайомила його зі своїми подругами. Після цього пара вирішила скупатися в гарячих басейнах, де змогла повністю віддатися своїм почуттям. Пристрасне побачення Михайла та Джессіки дивіться в реаліті Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 10 випуск від 07.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 10 випуск 2 частина від 07.05.2021