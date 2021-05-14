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Video: Холостяк 11 сезон випуск 11 частина 3 від 14.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 11 випуск від 14 травня 2021 частина 3 - Церемонія троянд і побачення з Юлею «Зайкою». Холостяк 11 ефір від 14.05.2021
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Дивіться онлайн церемонію троянд в проєкті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ. На Михайла чекає важкий вибір – оставити двох фіналісток реаліті. До кожної дівчини у Міші з’явилися почуття, тому прощання з однією з них в будь-якому випадку розіб’є серце холостяку. Але це не єдине важке рішення, яке має прийняти Михайло. Перед церемонією троянд в проєкті Холостяк 2021 Григорій Решетнік приніс головному герою лист від Юлі «Зайки», яка просила Мишу про зустріч. Холостяк, чиї почуття до дівчини все ще не згасли, все ж дав учасниці шанс і вирушив на те місце, де пара познайомилася. Чим же закінчилася ця зустріч? І чи повернув Михайло Юлю в проєкт? Це ви дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021

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