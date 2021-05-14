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Video: Холостяк 11 сезон випуск 11 частина 2 від 14.05.2021

Дивитись онлайн Холостяк 2021 - 11 сезон 11 випуск від 14 травня 2021 частина 2 - Побачення з Розалі. Холостяк 11 ефір від 14.05.2021
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Не пропустіть продовження романтичного реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 на сайті СТБ. Останнє знайомство з родиною Михайла на цьому тижні відбулося у Розалі. З першого побачення в пустелі пара почала писати історію життя Розалі в блокноті, який дівчина подарувала холостяку. Михайло вирішив, що настав час її екранізувати, тому пара вирушила створювати малюнки для майбутнього мультфільму. Після чого Розалі та головний герой проєкту Холостяк 2021 провели прекрасну вечерю в компанії мами Михайла і Руслана – того самого друга, який колись познайомив пару в нічному клубі. Однак мама Михайла застерегла сина, що в стосунках крім міцної дружби має бути й пристрасть. Чи вплинула думка сім’ї холостяка на остаточне рішення Михайла? Дивіться у 2 частини реаліті Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021 просто зараз.

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск від 14.05.2021

Дивитися онлайн Холостяк 11 сезон 11 випуск 3 частина від 14.05.2021

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