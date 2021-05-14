Не пропустите продолжение романтического реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 на сайте СТБ. Последнее знакомство с семьей Михаила на этой неделе состоялось у Розали. С первого свидания в пустыне пара начала писать историю жизни Розали в блокноте, который девушка подарила холостяку. Михаил решил, что пришло время ее экранизировать, поэтому пара отправилась создавать рисунки для будущего мультфильма. После этого Розали и главный герой проекта Холостяк 2021 провели прекрасный ужин в компании мамы Михаила и Руслана – того самого друга, который когда-то познакомил пару в ночном клубе. Однако мама Миши предостерегла сына, что в отношениях помимо крепкой дружбы должна присутствовать и страсть. Повлияло ли мнение семьи холостяка на окончательное решение Михаила? Смотрите во 2 части реалити Холостяк 11 сезон 11 выпуск от 14.05.2021 прямо сейчас.

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