«Мисс Украина Вселенная»-2021 стала участница «Холостяк-10» Анна Неплях

На международном конкурсе красоты Miss Universe-2021 Украину представит одна из самых харизматичных участниц 10 сезона романтического реалити СТБ «Холостяк» — Анна Неплях.

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На победу в конкурсе и непосредственно саму корону претендовали 15 финалисток. Но награду получила 27-летняя Анна из Днепра. Экс-участница реалити призналась, что с детства смотрела конкурсы красоты и мечтала однажды представить Украину.

«Хочу, чтобы женщины научились любить себя и не отрицали свою силу в женственности. Мечтаю создать женский центр, где женщины могли бы быть одной семьей и получать психологическую помощь, знания, развивать творческие проявления, осознавать свою целостность и гармонизировать душу и тело», — рассказала Анна в комментарии организаторам.

Впереди — активная подготовка победительницы к участию в международном конкурсе Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Напомним, в 10 сезоне реалити «Холостяк» на СТБ Анна строила отношения с пилотом Максом Михайлюком.

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