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Наша душа: трогательное видео родов первенца Даши Квитковой и Никиты Добрынина

23.07.2021

13 июня Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями — на свет появился сын Лев. Пара активно продолжает показывать, как же проходят их первые дни в роли папы и мамы. А поклонники, тем временем, признаются, что не боятся рожать, увидев, насколько прекрасным может быть пополнение в семье. Сегодня Даша Квиткова опубликовала трогательное видео процесса родов. 

«Как на свет появился наш лучший человек, наш подарок, наша душа и наш мир», — написала молодая мама.   

Черно-белое видео напоминает настоящий короткометражный фильм, в котором транслируется таинство рождения ребенка любящих родителей. Незадолго до родов, Даша отправилась на съемку в бассейн, чтобы запечатлеть последние дни беременности. 

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