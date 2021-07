Наша душа: зворушливе відео пологів первістка Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

13 червня Нікіта Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками — на світ з’явився син Лев. Пара активно продовжує показувати, як же проходять їхні перші дні у ролі тата і мами. А шанувальники, тим часом, зізнаються, що не бояться народжувати, побачивши, наскільки прекрасним може бути поповнення у родині. Сьогодні Даша Квіткова опублікувала зворушливе відео процесу пологів.

Чорно-біле відео нагадує справжній короткометражний фільм, в якому транслюється таїнство народження дитини люблячих батьків. Незадовго до пологів, Даша вирушила на зйомку в басейн, щоб відобразити останні дні вагітності.

