Нашого красеня звуть Лев: Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна у статусі батька

13 липня Нікіта Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками! Пара, яка зустріла одне одного на проєкті СТБ «Холостяк»-9, втілила своє кохання у нове життя. Молодий батько ексклюзивно для STB.UA дав перше інтерв’ю, в якому розповів, як назвали малюка і як пройшли пологи. Ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна — читайте в матеріалі.

Нікіта, розкажи, як проходили пологи?

Чесно сказати, ми з Дашею думали, що малюк народиться трохи раніше призначеної дати (13 липня). Кожен день готувалися до цієї події, починаючи з дня народження Даші. Були тренувальні перейми. Але виявилося, наш малюк суперпунктуальний (посміхається. — Прим. ред.). Все сталося в призначений день.

Які емоції у тебе були? Не було страшно?

Не було страшно абсолютно. Єдине, хвилювався за Дашу, щоб все пройшло добре. Але ми з нею на всі 100% були готові до народження дитини. Дуже багато читали і дізнавалися про пологи. Поставилися до цього періоду нашого життя легко. І мені здається, це правильний підхід. Пологи — дуже складний процес для жінки. І якщо його можна якось скрасити, наприклад, танцями, є сили і настрій, я вважаю, це прекрасно. Робив Даші масаж, а в перервах навіть встигали знімати тік-токи (посміхається. — Прим. ред.).

Поділися відчуттями від першої зустрічі з сином.

Я не можу передати словами ці відчуття! Писав в Інстаграмі і ще раз повторюся: це найщасливіший день у моєму житті. Коли побачив сина вперше, я не те, що плакав, я ридав від щастя. Це чудо! Якщо є люди, які сумніваються в чудесах, я точно можу сказати, що вони існують і відбуваються щодня.

Хто перший привітав?

У перші хвилини після народження малюка не було можливості і бажання приймати дзвінки. Хотілося провести час тільки один з одним і лікарями, які перебували постійно поруч. Потім відправили кілька фотографій нашим батькам, подзвонили дідусеві по відеозв’язку. А з усіма іншими поспілкувалися вже трохи пізніше. Нам прийшло дуже багато привітань і букетів. Неможливо занести це все в палату. Наш коридор нагадує зараз концертний майданчик Тіни Кароль (сміється. — Прим. ред.).

Як назвете хлопчика?

Нашого красеня звуть Лев.

