13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями! Пара, которая встретила друг друга на проекте СТБ «Холостяк»-9, воплотила свою любовь в новую жизнь. Молодой отец эксклюзивно для STB.UA дал первое интервью, в котором рассказал, как же назвали малыша и как прошли роды. Эксклюзивное интервью Никиты Добрынина — читайте в материале.

Никита, расскажи, как проходили роды?

Честно сказать, мы с Дашей думали, что малыш родится немного раньше назначенной даты (13 июля). Каждый день готовились к этому событию, начиная со дня рождения Даши. Были тренировочные схватки. Но оказалось, наш малыш суперпунктуальный (улыбается. — Прим. ред.). Все случилось в назначенный день.

Какие эмоции у тебя были? Не было страшно?

Не было страшно абсолютно. Единственное, волновался за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Но мы с ней на все 100 % были готовы к рождению ребенка. Очень много читали и узнавали о родах. Отнеслись к этому периоду нашей жизни легко. И мне кажется, это правильный подход. Роды — очень сложный процесс для женщины. И если его можно как-то скрасить, например, танцами, есть силы и настроение, я считаю, это прекрасно. Делал Даше массаж, а в перерывах даже успевали снимать тик-токи (улыбается. — Прим. ред.).

Поделись ощущениями от первой встречи с сыном.

Я не могу передать словами эти ощущения! Писал в Инстаграме и еще раз повторюсь: это самый счастливый день в моей жизни. Когда увидел сына впервые, я не то, что плакал, я рыдал от счастья. Это чудо! Если есть люди, которые сомневаются в чудесах, я точно могу сказать, что они существуют и происходят каждый день.

Кто первый поздравил?

В первые минуты после рождения малыша не было возможности и желания принимать звонки. Хотелось провести время только друг с другом и врачами, которые находились постоянно рядом. Потом отправили несколько фотографий нашим родителям, позвонили дедушке по видеосвязи. А со всеми остальными пообщались уже немного позже. Нам пришло очень много поздравлений и букетов. Невозможно занести это все в палату. Наш коридор напоминает сейчас концертную площадку Тины Кароль (смеется. — Прим. ред.).

Как назовёте мальчика?

Нашего красавца зовут Лев.

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