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Бывшая жена Андрея Богдана пришла на «Холостяк»-11

25.02.2021

В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» примет участие Анна Богдан — бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Покорит ли девушка сердце Холостяка — узнаем уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ.

Video: Бывшая жена Андрея Богдана пришла на «Холостяк»-11

В 11 сезоне романтического реалити Холостяк примет участие Анна Богдан — бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Покорит ли девушка Холостяка?

Больше по теме: Холостяк Михаил Заливако: Слово «люблю» я говорил единожды

Анна Богдан рассказала, что бывший муж уже через 3 месяца после знакомства сделал ей предложение, на которое она тогда согласилась. Впрочем сейчас девушка пришла на проект «Холостяк»-11, чтобы побороться за сердце Михаила Заливако.

Сможет ли Анна Богдан завоевать Холостяка? Смотрите 5 марта на СТБ.

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