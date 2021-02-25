Бывшая жена Андрея Богдана пришла на «Холостяк»-11
25.02.2021
В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» примет участие Анна Богдан — бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Покорит ли девушка сердце Холостяка — узнаем уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ.
Video: Бывшая жена Андрея Богдана пришла на «Холостяк»-11
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Анна Богдан рассказала, что бывший муж уже через 3 месяца после знакомства сделал ей предложение, на которое она тогда согласилась. Впрочем сейчас девушка пришла на проект «Холостяк»-11, чтобы побороться за сердце Михаила Заливако.
Сможет ли Анна Богдан завоевать Холостяка? Смотрите 5 марта на СТБ.
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