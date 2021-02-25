Колишня дружина Андрія Богдана прийшла на «Холостяк»-11
25.02.2021
В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» візьме участь Анна Богдан — колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Чи підкорить дівчина серце Холостяка — дізнаймося вже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ.
Video: Колишня дружина Андрія Богдана прийшла на «Холостяк»-11
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Анна Богдан розповіла, що ексчоловік вже через 3 місяці після знайомства зробив їй пропозицію, на яку вона тоді погодилась. Втім зараз дівчина прийшла на проєкт «Холостяк»-11, щоб поборотися за серце Михайла Заливака.
Чи зможе Анна Богдан завоювати Холостяка? Дивіться 5 березня на СТБ.
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