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Колишня дружина Андрія Богдана прийшла на «Холостяк»-11

25.02.2021

В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» візьме участь Анна Богдан — колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Чи підкорить дівчина серце Холостяка — дізнаймося вже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ. 

Video: Колишня дружина Андрія Богдана прийшла на «Холостяк»-11

В 11 сезоні романтичного реаліті Холостяк візьме участь Анна Богдан — колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Чи підкорить дівчина Холостяка

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Анна Богдан розповіла, що ексчоловік вже через 3 місяці після знайомства зробив їй пропозицію, на яку вона тоді погодилась. Втім зараз дівчина прийшла на проєкт «Холостяк»-11, щоб поборотися за серце Михайла Заливака.

Чи зможе Анна Богдан завоювати Холостяка? Дивіться 5 березня на СТБ.

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