В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» візьме участь Анна Богдан — колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Чи підкорить дівчина серце Холостяка — дізнаймося вже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Video: Колишня дружина Андрія Богдана прийшла на «Холостяк»-11 В 11 сезоні романтичного реаліті Холостяк візьме участь Анна Богдан — колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Чи підкорить дівчина Холостяка

Більше на тему: Холостяк Михайло Заливако: Слово «кохаю» я говорив лише раз

Анна Богдан розповіла, що ексчоловік вже через 3 місяці після знайомства зробив їй пропозицію, на яку вона тоді погодилась. Втім зараз дівчина прийшла на проєкт «Холостяк»-11, щоб поборотися за серце Михайла Заливака.

Чи зможе Анна Богдан завоювати Холостяка? Дивіться 5 березня на СТБ.

Більше на тему: «Холостяк»-11: 10 різних і коротких запитань до Михайла Заливака

Читайте нас також у Viber і Telegram