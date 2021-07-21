Никита Добрынин и Даша Квиткова покрестили сына Льва

Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова покрестили своего новорожденного сына Льва. Об этом молодые родители сообщили у себя на страницах в социальной сети. Кто же стал крестными и как все прошло — смотрите в нашем материале.

Супруги выбрали проведение таинства не в храме. Сына Льва молодые родители решили крестить в новом доме, куда спешили переехать до рождения первенца.

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Крестными родителями для сына Добрынины взяли две пары — блогеров Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

В Инстаграме поклонники начали активно задавать вопросы о раннем сроке крещения. Однако Даша быстро отреагировала на поток негатива и уверила: крестить ребенка на 8-й день после рождения — можно!

Более того, вечером, оставшись наедине, молодая семья призналась, что невероятно счастлива обрести новых членов семьи: «Я наплакалась очень сильно. Какой сегодня был невероятный день! Светлый, легкий и наполненный. Держу свое маленькое счастье на руках и не могу прекратить улыбаться».

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