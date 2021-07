Нікіта Добринін і Даша Квіткова похрестили сина Льва

Нікіта Добринін і його дружина Даша Квіткова похрестили свого новонародженого сина Льва. Про це молоді батьки повідомили у себе на сторінках у соціальній мережі. Хто ж став хрещеними і як все пройшло — дивіться в нашому матеріалі.

Подружжя вибрало проведення таїнства не у храмі. Сина Льва молоді батьки вирішили хрестити в новому будинку, куди поспішали переїхати до народження первістка.

Хрещеними батьками для сина Добриніни взяли дві пари — блогерів Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря та його дружину Катерину.

В Інстаграмі шанувальники почали активно ставити запитання про ранні терміни хрещення. Однак Даша швидко відреагувала на потік негативу і запевнила: хрестити дитину на 8-й день після народження — можна!

Ба більше, ввечері, залишившись наодинці, молода сім’я зізналася, що неймовірно щаслива знайти нових членів сім’ї: «Я наплакалась дуже сильно. Який сьогодні був неймовірний день! Світлий, легкий і наповнений. Тримаю своє маленьке щастя на руках і не можу припинити посміхатися».

