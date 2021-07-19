Победительница «Холостяк»-8 Иванна Гончарук вышла замуж
19.07.2021
Победительница «Холостяк»-8 Иванна Гончарук вышла замуж. Свадьба состоялась в Грузии. А избранником Иванны стал Павел Забокрицкий. Редакция STB.UA поздравляет молодоженов с созданием новой семьи!
Свадьба Иванны и Павла состоялась в городке Сигнаги, в Грузии. Празднование устроили в формате двойной свадьбы: вместе с Иванной и Павлом поженились также их близкие друзья.
У себя на странице в Instagram невеста опубликовала романтическое видео со свадебным танцем, а также фото, которое подписала: «Девочка, ты сегодня самая счастливая».
Напомним, что 6 апреля Иванка ответила «Да» на предложение Паши стать его женой!
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