Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Победительница «Холостяк»-8 Иванна Гончарук вышла замуж

19.07.2021

Победительница «Холостяк»-8 Иванна Гончарук вышла замуж. Свадьба состоялась в Грузии. А избранником Иванны стал Павел Забокрицкий. Редакция STB.UA поздравляет молодоженов с созданием новой семьи! 

Свадьба Иванны и Павла состоялась в городке Сигнаги, в Грузии. Празднование устроили в формате двойной свадьбы: вместе с Иванной и Павлом поженились также их близкие друзья. 

У себя на странице в Instagram невеста опубликовала романтическое видео со свадебным танцем, а также фото, которое подписала: «Девочка, ты сегодня самая счастливая».  

Напомним, что 6 апреля Иванка ответила «Да» на предложение Паши стать его женой! 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить