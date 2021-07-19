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Переможниця «Холостяк»-8 Іванна Гончарук вийшла заміж

19.07.2021

Переможниця «Холостяк»-8 Іванна Гончарук вийшла заміж. Весілля відбулося в Грузії. А обранцем Іванни став Павло Забокрицький. Редакція STB.UA вітає молодят зі створенням нової сім’ї!

Весілля Іванни та Павла відбулося в містечку Сігнагі, в Грузії. Святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.

У себе на сторінці в Instagram наречена опублікувала романтичне відео з весільним танцем, а також фото, яке підписала: «Дівчинка, ти сьогодні найщасливіша».

Нагадаємо, що 6 квітня Іванка відповіла «Так» на пропозицію Паші стати його дружиною!

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