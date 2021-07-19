Переможниця «Холостяк»-8 Іванна Гончарук вийшла заміж
19.07.2021
Переможниця «Холостяк»-8 Іванна Гончарук вийшла заміж. Весілля відбулося в Грузії. А обранцем Іванни став Павло Забокрицький. Редакція STB.UA вітає молодят зі створенням нової сім’ї!
Весілля Іванни та Павла відбулося в містечку Сігнагі, в Грузії. Святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.
У себе на сторінці в Instagram наречена опублікувала романтичне відео з весільним танцем, а також фото, яке підписала: «Дівчинка, ти сьогодні найщасливіша».
Нагадаємо, що 6 квітня Іванка відповіла «Так» на пропозицію Паші стати його дружиною!
Більше на тему: Нашого красеня звуть Лев: Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна у статусі батька
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=