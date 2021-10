«Міс Україна Всесвіт»-2021 стала учасниця «Холостяк-10» Анна Неплях

На міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021 Україну представить одна з найбільш харизматичних учасниць 10 сезону романтичного реаліті СТБ «Холостяк» – Анна Неплях.

На перемогу в конкурсі та безпосередньо саму корону претендували 15 фіналісток. Але нагороду отримала 27-річна Анна з Дніпра. Екс-учасниця реаліті зізналася, що з дитинства дивилася конкурси краси і мріяла одного разу представити Україну.

Попереду – активна підготовка переможниці до участі в міжнародному конкурсі Miss Universe-2021, який відбудеться в Ізраїлі в грудні 2021 року.

Нагадаємо, в 10 сезоні реаліті «Холостяк» на СТБ Анна будувала відносини з пілотом Максом Михайлюком.

