Поліція затримала переслідувача Злати Огнєвіч

Два дні тому головна Холостячка країни Злата Огнєвіч ошелешила всіх відео, на якому знятий її переслідувач. Чоловік на камеру погрожував співачці розправою і запевняв, що йому за це нічого не буде. Тоді Злата відчайдушно просила допомоги. І ось, нарешті, її переслідувача затримали. Детальніше — далі.

Цілих три роки шалений фанат погрожував Златі Огнєвіч. І після чергового нападу вона вирішила поставити крапку в цій історії. Їй вдалося зняти переслідувача і передати відео поліції. Правоохоронці швидко зреагували і знайшли чоловіка.

Ним виявився 40-річний уродженець Черкаської області, який наразі проживає в Києві. Поліція взяла чоловіка під арешт, і зараз співачка вперше за довгий час почувається в безпеці.

Співачка вдячна всім за підтримку і сподівається, що тепер злочинець понесе покарання за свої дії.

