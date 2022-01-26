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Полиция задержала преследователя Златы Огневич

26.01.2022

Два дня назад главная Холостячка страны Злата Огневич ошарашила всех видео, на котором заснят ее преследователь. Мужчина на камеру угрожал певице расправой и уверял, что ему за это ничего не будет. Тогда Злата отчаянно просила помощи. И вот, наконец, ее преследователь задержан. Подробнее — далее.

злата огневич

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Целых три года безумный фанат угрожал Злате Огневич. И после очередного нападения девушка решила поставить точку в этой истории. Ей удалось заснять преследователя и передать видео полиции. Правоохранители быстро среагировали и нашли мужчину.

Им оказался 40-летний уроженец Черкасской области, который на данный момент проживает в Киеве. Полиция взяла мужчину под арест, и сейчас певица впервые за долгое время чувствует себя в безопасности.

«Итак, теперь он под стражей. Это первый шаг и все только начинается, но я хочу довести дело до конца. Миллионы женщин подвергаются различному насилию в нашей стране — это неправильно. Женщины, я прошу и просто умоляю вас не молчать и обращаться за помощью!!!» ― написала Злата Огневич на своей странице в Instagram.

Певица благодарна всем за поддержку и надеется, что теперь преступник понесет наказание за свои действия.

«Спасибо всем, кто протянул руку помощи мне. Я ценю и ощущаю очень мощный бэкграунд. Благодаря ВСЕМ неравнодушным людям ситуация приобрела такой резонанс! Все будет хорошо! У меня теперь есть на это надежда», ― выразила благодарность Злата.

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