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Футбольный матч между участниками «Холостячки»

29.12.2021

Проект «Холостячка» не только дарит положительные эмоции и веру в любовь, но и служит добрым целям. Не раз мужчины участвовали в благотворительности и привлекали внимание общественности к важным темам. К примеру, после финала «Холостячки»-2 участники обоих сезонов устроили настоящий футбольный матч в поддержку детей. Что из этого вышло? Читайте далее.

холостячка

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После финала проекта «Холостячка»-2 герои обоих сезонов постоянно общаются. Одна из их встреч послужила прекрасной миссии — помощи детям. Мужчины решили провести футбольный матч между первым и вторым сезоном. Победители вносили в копилку по тысяче гривен, а проигравшие — по 2 тысячи. Вся собранная сумма пошла на благотворительные цели.

Кроме того, в футболе мужчины смогли раз и навсегда выяснить, какой же сезон «Холостячки» лучше — первый или второй. 

Как прошел матч? И какой сезон был признан сильнейшим?

Узнайте прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Футбольный матч между участниками «Холостячки»

Участники обоих сезонов проекта Холостячка устроили благотворительный футбольный матч. Как это было - смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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