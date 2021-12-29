Проект «Холостячка» не только дарит положительные эмоции и веру в любовь, но и служит добрым целям. Не раз мужчины участвовали в благотворительности и привлекали внимание общественности к важным темам. К примеру, после финала «Холостячки»-2 участники обоих сезонов устроили настоящий футбольный матч в поддержку детей. Что из этого вышло? Читайте далее.

Больше по теме: Отношения Златы Огневич и Максима Тарапаты

После финала проекта «Холостячка»-2 герои обоих сезонов постоянно общаются. Одна из их встреч послужила прекрасной миссии — помощи детям. Мужчины решили провести футбольный матч между первым и вторым сезоном. Победители вносили в копилку по тысяче гривен, а проигравшие — по 2 тысячи. Вся собранная сумма пошла на благотворительные цели.

Кроме того, в футболе мужчины смогли раз и навсегда выяснить, какой же сезон «Холостячки» лучше — первый или второй.

Как прошел матч? И какой сезон был признан сильнейшим?

Узнайте прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Футбольный матч между участниками «Холостячки» Участники обоих сезонов проекта Холостячка устроили благотворительный футбольный матч. Как это было - смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Больше по теме: Неудачи на проекте «Холостячка»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.