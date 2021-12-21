Неудачи на проекте «Холостячка»-2
На проекте «Холостячка»-2, как и в жизни, не всегда все шло по плану и иногда случались различные форс-мажорные обстоятельства. Ранее мы рассказывали о неурядицах Андрея Хветкевича за время реалити. Сегодня предлагаем вам вспомнить, какие неудачи стояли на пути других мужчин во 2 сезоне «Холостячки».
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На проекте «Холостячка»-2 Андрей Хветкевич постоянно удивлял Злату Огневич дождем и холодной погодой. Они преследовали его практически на каждом свидании с героиней. Но не только Андрей терпел неудачи в реалити.
Максим Тарапата, к примеру, на одном из свиданий попал в ДТП. А на 8 неделе в аэрошюте Андрея Задворного отказал мотор, и он не смог совершить полет вместе со Златой. Но самая неудачная ситуация сложилась у Олега Плахотнюка. Во время группового свидания на 7 неделе у мужчины сломался водный скутер, и он едва смог починить его, чтобы доплыть до берега.
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Video: Неудачи на проекте «Холостячка»-2
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