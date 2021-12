На проєкті «Холостячка»-2, як і в житті, не завжди все йшло за планом і часом траплялися різні форс-мажорні обставини. Раніше ми розповідали про негаразди Андрія Хветкевича на реаліті. Сьогодні пропонуємо вам згадати, які невдачі стояли на шляху інших чоловіків у 2 сезоні «Холостячки».

На проєкті «Холостячка»-2 Андрій Хветкевич постійно дивував Злату Огнєвіч дощем і холодною погодою. Вони переслідували його практично на кожному побаченні з героїнею. Та не тільки Андрій терпів невдачі в реаліті.

Максим Тарапата, наприклад, на одному з побачень потрапив у ДТП. А на 8 тижні в аерошуті Андрія Задворного відмовив двигун, і він не зміг здійснити політ разом зі Златою. Та найбільш невдала ситуація склалася в Олега Плахотнюка. Під час групового побачення на 7 тижні в чоловіка зламався водний скутер, і він ледве зміг полагодити його, щоб доплисти до берега.

Які ще негаразди траплялися на проєкті «Холостячка»-2?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

