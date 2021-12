2 сезон проєкту «Холостячка» відзначився не тільки своєю романтикою, а й міцною дружбою. На фінальному пост-шоу чоловіки розповіли, що з конкурентів перетворилися на справжніх друзів. Учасники досі підтримують зв’язок і постійно збираються разом. А найяскравіша історія дружби склалася у Дмитра Шевченка та Іллі Закорецького. Як це було — читайте далі.

На проєкті «Холостячка»-2 Дмитро Шевченко та Ілля Закорецький не відразу подружилися. Навпаки, спочатку чоловіки незлюбили одне одного. На Першій вечірці вони всіляко підколювали і жартували над конкурентом. Але згодом Дмитро та Ілля знайшли спільні інтереси, і їхня дружба стала найміцнішою на проєкті.

Хлопці жили в одній кімнаті, у всіх випробуваннях були разом і підтримували одне одного. Це помічали й інші чоловіки, не раз казали, що Діма та Ілля на одній хвилі. Вони розуміли одне одного, як ніхто. І коли Ілля залишив проєкт, це стало справжнім ударом і для Дмитра.

Чим іще запам’яталися Дмитро Шевченко та Ілля Закорецький на проєкті «Холостячка»-2 — дивіться в ексклюзивному матеріалі СТБ.

