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Дружба Дмитрия Шевченко и Ильи Закорецкого

17.12.2021

2 сезон проекта «Холостячка» отличился не только своей романтикой, но и крепкой дружбой. На финальном пост-шоу мужчины рассказали, что из конкурентов стали настоящими друзьями. Участники до сих пор поддерживают связь и постоянно собираются вместе. А самая яркая история дружбы сложилась у Дмитрия Шевченко и Ильи Закорецкого. Как это было — читайте далее.

холостячка

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На проекте «Холостячка»-2 Дмитрий Шевченко и Илья Закорецкий не сразу подружились. Наоборот, вначале мужчины невзлюбили друг друга. На Первой вечеринке они всячески подкалывали и подшучивали над конкурентом. Но позже Дмитрий и Илья нашли общие интересы, и их дружба стала самой крепкой на проекте.

Парни жили в одной комнате, во всех испытаниях были вместе и поддерживали друг друга. Это замечали и другие мужчины, не раз говорили, что Дима и Илья на одной волне. Они понимали друг друга, как никто. И когда Илья покинул проект, это стало настоящим ударом и для Дмитрия.

Чем еще запомнились Дмитрий Шевченко и Илья Закорецкий на проекте «Холостячка»-2 — смотрите в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Дружба Дмитрия Шевченко и Ильи Закорецкого

На проекте Холостячка 2 сложились дружеские отношения между мужчинами. Дружба Дмитрия Шевченко и Ильи Закорецкого на проекте Холостячка 2.

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