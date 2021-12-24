После проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич не осталась вместе со своим избранником Андреем Задворным. Более того, героиня призналась, что сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Тем не менее, певица проводит много времени с Максимом Тарапатой. Что их связывает? И какие отношения сейчас у Златы и Максима? Читайте далее.

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Отношения Златы Огневич и Максима Тарапаты уже долгое время вызывают интерес зрителей. Еще до выхода пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» им приписывали роман, и небезосновательно. Пара постоянно дает для этого поводы. Их не раз видели вместе на прогулке.

Но Злата заверяет, что они с Максимом только друзья. Девушка призналась, что после расставания с Андреем еще не готова к новым отношениям. Тем не менее, Максим стал настоящей поддержкой для героини. Они постоянно общаются и проводят время вместе.

Как проходят прогулки Златы и Максима?

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Video: Отношения Златы Огневич и Максима Тарапаты Какие отношения сейчас у Златы Огневич и Максима Тарапаты? Вместе ли Злата Огневич и Максим Тарапата, читайте в материале

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