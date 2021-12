Після проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч не залишилася разом зі своїм обранцем Андрієм Задворним. Ба більше, героїня зізналася, що зараз не перебуває ні з ким у стосунках. Однак співачка проводить багато часу з Максимом Тарапатою. Що їх пов’язує? І які стосунки зараз у Злати і Максима? Читайте далі.

Стосунки Злати Огнєвіч і Максима Тарапати вже довгий час викликають інтерес глядачів. Ще до виходу пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» їм приписували роман, і небезпідставно. Пара постійно дає для цього приводи. Їх не раз бачили разом на прогулянці.

Проте Злата запевняє, що вони з Максимом тільки друзі. Дівчина зізналася, що після розриву з Андрієм ще не готова до нових стосунків. Та Максим став справжньою підтримкою для героїні. Вони постійно спілкуються і проводять час разом.

Як проходять прогулянки Злати і Максима?

