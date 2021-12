Футбольний матч між учасниками «Холостячки»

Проєкт «Холостячка» не тільки дарує позитивні емоції та віру в кохання, а й служить добрим цілям. Не раз чоловіки брали участь у благодійності і привертали увагу громадськості до важливих тем. Наприклад, після фіналу «Холостячки»-2 учасники обох сезонів влаштували справжній футбольний матч на підтримку дітей. Що з цього вийшло? Читайте далі.

Більше на тему: Стосунки Злати Огнєвіч і Максима Тарапати

Після фіналу проєкту «Холостячка»-2 герої обох сезонів постійно спілкуються. Одна з їхніх зустрічей послужила прекрасній місії — допомозі дітям. Чоловіки вирішили провести футбольний матч між першим і другим сезоном. Переможці вносили до скарбнички по тисячі гривень, а переможені — по 2 тисячі. Вся зібрана сума пішла на благодійні цілі.

Крім того, у футболі чоловіки змогли раз і назавжди з’ясувати, який же сезон «Холостячки» краще — перший чи другий.

Як пройшов матч? І який сезон був визнаний сильнішим?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Невдачі на проєкті «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.