Максим Тарапата оригінально привітав Злату Огнєвіч

Вчора, 12 січня, свій день народження відзначала співачка та героїня другого сезону «Холостячки» Злата Огнєвіч. Дівчина отримала безліч теплих побажань від друзів, колег і шанувальників. Та найоригінальніше Злату привітав Максим Тарапата. Детальніше — далі.

Учора Злата Огнєвіч відзначала свій 36-ий день народження. Співачка отримала купу прекрасних побажань. Та найоригінальнішим серед них було відеопривітання від Максима Тарапати. Його Злата опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У привітанні брали участь дев’ять чоловіків з оголеним торсом. Вони передали дівчині побажання від Макса і станцювали під пісню Злати «Солодка кара». Примітно, що один з чоловіків цілував портрет співачки.

Злата оцінила привітання Макса і жартома назвала його перезавантаженням проєкту «Холостячка».

