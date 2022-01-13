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Максим Тарапата оригінально привітав Злату Огнєвіч

13.01.2022

Вчора, 12 січня, свій день народження відзначала співачка та героїня другого сезону «Холостячки» Злата Огнєвіч. Дівчина отримала безліч теплих побажань від друзів, колег і шанувальників. Та найоригінальніше Злату привітав Максим Тарапата. Детальніше — далі.

холостячка

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Учора Злата Огнєвіч відзначала свій 36-ий день народження. Співачка отримала купу прекрасних побажань. Та найоригінальнішим серед них було відеопривітання від Максима Тарапати. Його Злата опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У привітанні брали участь дев’ять чоловіків з оголеним торсом. Вони передали дівчині побажання від Макса і станцювали під пісню Злати «Солодка кара». Примітно, що один з чоловіків цілував портрет співачки.

«Красунечко Злато Огнєвіч! Максим вітає тебе з днем народження! Будь щаслива, крихітко!» — сказано у привітанні.

холостячка

Злата оцінила привітання Макса і жартома назвала його перезавантаженням проєкту «Холостячка».

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