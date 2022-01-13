Максим Тарапата оригинально поздравил Злату Огневич

Вчера, 12 января, свой день рождения отмечала певица и героиня второго сезона «Холостячки» Злата Огневич. Девушка получила множество теплых пожеланий от друзей, коллег и поклонников. Но оригинальнее всех Злату поздравил Максим Тарапата. Подробнее — далее.

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Вчера Злата Огневич отмечала свой 36-ой день рождения. Певица получила большое количество прекрасных пожеланий. Но самым оригинальным из них было видеопоздравление от Максима Тарапаты. Его Злата опубликовала на своей странице в Instagram.

В поздравлении участвовали девять мужчин с оголенным торсом. Они передали девушке пожелания от Макса и станцевали под песню Златы «Солодка кара». Примечательно, что один из парней целовал портрет певицы.

«Красотка Злата Огневич! Максим поздравляет тебя с днем рождения! Будь счастлива, бусинка!» — сказано в поздравлении.

Злата оценила поздравление Макса и в шутку назвала его перезагрузкой проекта «Холостячка».

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