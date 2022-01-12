Злата Огневич празднует день рождения

Сегодня, 12 января, свой день рождения отмечает певица и главная Холостячка страны Злата Огневич. Редакция сайта STB.UA поздравляет Злату с праздником. Как проводит свой день рождения певица ― читайте далее.

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Сегодня Злата Огневич празднует свой день рождения. Певица проводит отпуск в Африке и в свой праздник не перестает делиться с подписчиками в Instagram яркими фото.

Кроме того, девушка опубликовала личное послание себе, чем показала хороший настрой на будущий год.

«Вспомни, о чем так сильно мечтала в детстве, и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много есть еще версий тебя, выбирай любую и живи! Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти, лети на СВЕТ! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты принадлежишь миру, сейчас и навсегда», ― написала в Instagram Злата.

Певица также заинтриговала всех красивым букетом роз и намекнула, что ей его подарил кто-то из участников проекта «Холостячка»-2. От кого же цветы ― пока что остается загадкой.

А мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Злате Огневич огромного счастья, творческих успехов и любви!

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