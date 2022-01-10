Певица и главная Холостячка страны Злата Огневич отправилась в путешествие в Африку. На своей странице в Instagram девушка делится приключениями и экстремальными поездками. Подробнее — далее.

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Главная Холостячка страны Злата Огневич поехала в путешествие в Африку. Там девушка наслаждается пляжным отдыхом, поездками на сафари и красотами Килиманджаро. Всеми приключениями Злата делится на своей странице в Instagram. И, судя по фотографиям, она кайфует от такого отдыха.

«Это было САМЫМ КРУТЫМ решением — провести здесь отпуск! Меня просто рвет на молекулы от эмоций. Я поехала именно в ту часть Африки, где ЕСТЬ на что смотреть и удивляться!» — написала Злата на своей странице в Instagram.

Своим подписчикам певица проводит настоящие экскурсии по Занзибару и Танзании. Злата признается, что африканский континент покорил ее и подарил настоящее счастье.

«Тут все иначе: полная свобода и много солнца! Я очень счастлива здесь», — не скрывает эмоций певица.

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