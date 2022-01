Співачка і головна Холостячка країни Злата Огнєвіч вирушила в подорож до Африки. На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться пригодами та екстремальними поїздками. Детальніше — далі.

Головна Холостячка країни Злата Огнєвіч поїхала в подорож до Африки. Там дівчина насолоджується пляжним відпочинком, поїздками на сафарі і красою Кіліманджаро. Всіма пригодами Злата ділиться на своїй сторінці в Instagram. І, судячи з фотографій, вона кайфує від такого відпочинку.

Своїм підписникам співачка проводить справжні екскурсії Занзібаром і Танзанією. Злата зізнається, що африканський континент підкорив її і подарував справжнє щастя.

