Діма Шевченко більше не приховує свою нову дівчину

Більше місяця фіналіст 2 сезону «Холостячки» Діма Шевченко тримав своє особисте життя в таємниці. На фінальному пост-шоу проєкту чоловік зізнався, що перебуває в стосунках, але імені нової дівчини не назвав. І ось під час вікенду у Львові Діма нарешті публічно зізнався, з ким зустрічається. Хто ж нова дівчина Діми Шевченка? Дізнайтеся далі.

Більше на тему: Спортивне життя Дмитра Шевченка

На фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Діма Шевченко зізнався, що в нього з’явилася дівчина. Однак імені своєї обраниці чоловік говорити не став. Відтоді вся країна сушила голову, хто ж є новою дівчиною Діми. І під час вікенду у Львові чоловік нарешті розкрив її ім’я.

Як і припускали, обраницею Діми виявилася учасниця 1 сезону проєкту «Холостяк» Катерина Шеффер. Кілька днів тому на своїй сторінці в Instagram чоловік виставив історії з Катериною, а вчора поділився атмосферним відео з їхнього спільного відпочинку.

Підписники одразу привітали чоловіка. Ми також приєднуємося до привітань і бажаємо парі невичерпного кохання.

Більше на тему: Брутальна фотосесія чоловіків з «Холостячки»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.