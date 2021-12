На фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Дмитро Шевченко розповів, що переїхав до Києва і активно проводить тренування з боксу. Чоловік давно займається цим видом спорту і зараз почав передавати свої знання іншим. Хто із зіркових гостей уже став учнями Дмитра ― дізнайтеся далі.

У 2 сезоні «Холостячки» Дмитро Шевченко не раз згадував про те, що бокс ― його улюблений вид спорту. Чоловік досяг у ньому великих висот і після переїзду до Києва почав навчати інших.

Серед учнів Дмитра були помічені учасники 1 і 2 сезонів «Холостячки»: Андрій Хветкевич, Роман Васильєв та Андрій Рибак. Також він навчає боксу екс-Холостяка Михайла Заливака і його обраницю Анну Богдан.

Крім того, на тренуваннях Дмитра була помічена і його ймовірна дівчина ― учасниця 1 сезону «Холостяка» Катерина Шеффер.

Як проходять тренування Дмитра і чим поділилися зіркові гості ― дивіться в ексклюзивному матеріалі СТБ.

