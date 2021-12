20 грудня о 20:15 на СТБ стартує 10-серійна костюмована драма про заборонене кохання «Кава з кардамоном» за романом львівської письменниці Наталії Гурницької. Головні ролі виконують Олена Лавренюк та Павел Делонг. Крім улюблених акторів, красивих декорацій та заворожливої історії, на глядачів чекають й інші сюрпризи. Один із них ― поява в серіалі фіналіста 2 сезону реаліті «Холостячка» Дмитра Шевченка.

«Кава з кардамоном» — це драматична історія забороненого кохання юної дівчини Анни і дорослого одруженого польського шляхтича Адама. Глибокі трепетні почуття пари розвиваються на тлі революційних подій 1848–1849 років ― у часи «Весни народів».

Улюбленець глядачок, фіналіст реаліті «Холостячка»–2 Дмитро Шевченко зіграв у серіалі роль польського шляхтича.

Крім Шевченка, у зніманнях взяли участь українські блогери ― Роман Свечкоренко, Надін Медведчук та Андрій Шатирко.

Над серіалом працювали телеканал СТБ і Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.

Не пропустіть прем’єру 20 грудня о 20:15 на телеканалі СТБ!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.